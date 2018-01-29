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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Аналитики PwC предсказали полностью беспилотный транспорт в крупнейших городах планеты к 2040 году

29 января 2018 21:56
253
Россия не отстает на этом направлении технологически, но надо интенсифицировать разработку законодательной базы, говорит эксперт.
​​Как пишет РБК, к 2040 году в большинстве крупных городов мира появятся полностью автономные, то есть не требующие вмешательства человека, в том числе в качестве водителя, транспортные системы. Такой прогноз содержится в исследовании PwC, посвященном развитию искусственного интеллекта как технологии, которая позволит человечеству более эффективно справляться с экологическими проблемами. Поскольку такие транспортные системы будут использовать исключительно электрическую энергию, это должно сократить отрицательное воздействие инфраструктуры на окружающую среду.

Как прогнозируют авторы исследования, первые беспилотные автомобили должны появиться на дорогах уже в 2021 году. Однако они будут требовать вмешательства водителя при определенных ситуациях. Переход транспортных средств на самый высокий уровень автономности, вообще не требующий какого-либо участия человека, по мнению PwC, произойдет еще через десятилетие.

Одновременно с совершенствованием​ технологий будут решаться вопросы, связанные с юридическими и страховыми обязательствами, создаваться сети зарядных станций. В итоге, с учетом времени замены автопарка, переход к новым транспортным системам станет возможен через 15–20 лет, полагают в PwC​.

В автономной транспортной системе все средства передвижения будут поддерживать технологии машинного обучения, «общаться» друг с другом и транспортной инфраструктурой, что позволит оптимизировать навигацию на дорогах, предвидеть возможные угрозы и эффективно избегать их, предсказывают аналитики. Специальное программное обеспечение будет реагировать на потребность автомобиля в подзарядке и направлять его к источникам питания.

В результате, как предполагают исследователи, потребность в персональном транспорте останется только за пределами крупных населенных пунктов. Городские жители предпочтут совместное использование средств передвижения — это будет так же комфортно, как и персональный автомобиль, но более выгодно. Такая система должна привести к снижению парниковых газов, улучшению состояния воздуха. Общее количество автомобилей при этом должно сократиться.

Ранее аналитическая компания IHS Markit прогнозировала, что в 2040 году в Китае, Европе, Индии и США — ключевых рынках, которые рассматривались в исследовании этой компании, — будет продано 33 млн беспилотных автомобилей. Одновременно IHS Markit прогнозирует рост каршеринговых сервисов. По мнению этой компании, если в 2017 году автопарк подобных сервисов составлял около 300 тыс., то к 2040 году он вырастет до 10 млн автомобилей. Люди станут чаще арендовать машину, чем покупать ее.

Машин в итоге будет меньше, но ездить на них будут намного больше (совокупный пробег составит около 11 млрд миль, или 17,7 млрд км в год) — в этом состоит «автомобильный парадокс» будущего, отмечалось в исследовании IHS Markit.

В то же время аналитики этой компании считают, что к 2040 году не произойдет полного перехода на электротягу, 62% в продажах новых транспортных средств все еще будут занимать работающие на бензине и дизельном топливе. На электрокары будет приходиться более 30% продаж новых автомобилей в 2040 году на рынках, где проводилось исследование, против 1% в 2016 году.

Ранее компания Delphi (сейчас Aptiv) заявляла о намерении представить автомобиль четвертого уровня автономности в 2019 году. Ford и BMW планируют выпустить свои беспилотные автомобили к 2021 году. Работают над созданием аналогичного продукта и компании Uber совместно с Volvo, Gett с Volkswagen Group, Google, Audi и ряд других компаний. Toyota заявляла, что намерена инвестировать $50 млн в создание центра для исследований и разработок в области беспилотного транспорта совместно со Стэнфордом и Технологическим институтом Массачусетса.

В России подобный проект есть у «Яндекса». Компания рассчитывает создать автомобиль пятого уровня автономности. В сентябре прошлого года она даже продемонстрировала прототип своего беспилотника президенту России Владимиру Путину. Еще одна отечественная компания, Cognitive Technologies, работает над системой беспилотного управления транспорта с третьим и четвертым уровнем автоматизации. У компании также есть проект системы компьютерного зрения для управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом.

Кроме того, Cognitive Technologies вместе с КамАЗом разработали грузовик с уровнем автоматизации 0–1. В этом году должно начаться их серийное производство.

Инвестиции Cognitive Technologies в эти проекты должны составить $22 млн. В «Яндексе» инвестиции не раскрывают.

Участники рынка неоднозначно отнеслись к прогнозу PwC. Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова считает, что предложенная PwC модель является сугубо американским решением. «Отказ от персональных автомобилей и переход исключительно на общественный транспорт (речь идет в том числе о каршеринговых сервисах. — РБК) — это выводы, к которым приходят американские исследователи. Источником таких предположений стали проблемы, с которыми сталкиваются жители крупных городов на сегодняшний день — пробки, нехватка парковочных мест и сложности с обслуживанием транспортных средств. Альтернативой такому варианту служит европейская модель, которая не исключает возможность частного владения беспилотными автомобилями», — говорит Ускова.

По ее мнению, полная роботизация данного сектора технически будет возможна уже к 2025 году, но всевозможные организационные моменты, связанные с законодательным урегулированием, могут задержать инициативу до 2030-х. Возможными лидерами по внедрению автоматизированных транспортных систем могут стать США и Китай, считает глава Cognitive Technologies.

По мнению руководителя направления беспилотных автомобилей «Яндекс.Такси» Дмитрия Полищука, 20 лет — слишком большой срок, чтобы давать даже примерные прогнозы. «Никто наверняка не знает, когда получится сделать и внедрить полностью автономный транспорт, потому что это зависит от слишком большого количества факторов — и не в последнюю очередь от законодательного регулирования отрасли, которое в отдельных странах может очень сильно отличаться», — отметил Полищук. По его словам, при равном развитии технологий Россия отстает в законодательном регулировании от Запада, где во многих странах беспилотные автомобили уже могут ездить по городам, пусть и с человеком за рулем.

«Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, нам нужно как можно скорее внести изменения в законодательство, которые разрешили бы проезд беспилотников с водителем за рулем в больших городах России. Это необходимо в первую очередь для сбора критически важных данных о реальной дорожной обстановке», — сказал он. По его информации, в правительстве обсуждается эта тема, но пока процесс идет слишком медленно.




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