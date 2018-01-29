Аналитики PwC предсказали полностью беспилотный транспорт в крупнейших городах планеты к 2040 году
29 января 2018 21:56
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Как прогнозируют авторы исследования, первые беспилотные автомобили должны появиться на дорогах уже в 2021 году. Однако они будут требовать вмешательства водителя при определенных ситуациях. Переход транспортных средств на самый высокий уровень автономности, вообще не требующий какого-либо участия человека, по мнению PwC, произойдет еще через десятилетие.
Одновременно с совершенствованием технологий будут решаться вопросы, связанные с юридическими и страховыми обязательствами, создаваться сети зарядных станций. В итоге, с учетом времени замены автопарка, переход к новым транспортным системам станет возможен через 15–20 лет, полагают в PwC.
В автономной транспортной системе все средства передвижения будут поддерживать технологии машинного обучения, «общаться» друг с другом и транспортной инфраструктурой, что позволит оптимизировать навигацию на дорогах, предвидеть возможные угрозы и эффективно избегать их, предсказывают аналитики. Специальное программное обеспечение будет реагировать на потребность автомобиля в подзарядке и направлять его к источникам питания.
В результате, как предполагают исследователи, потребность в персональном транспорте останется только за пределами крупных населенных пунктов. Городские жители предпочтут совместное использование средств передвижения — это будет так же комфортно, как и персональный автомобиль, но более выгодно. Такая система должна привести к снижению парниковых газов, улучшению состояния воздуха. Общее количество автомобилей при этом должно сократиться.
Ранее аналитическая компания IHS Markit прогнозировала, что в 2040 году в Китае, Европе, Индии и США — ключевых рынках, которые рассматривались в исследовании этой компании, — будет продано 33 млн беспилотных автомобилей. Одновременно IHS Markit прогнозирует рост каршеринговых сервисов. По мнению этой компании, если в 2017 году автопарк подобных сервисов составлял около 300 тыс., то к 2040 году он вырастет до 10 млн автомобилей. Люди станут чаще арендовать машину, чем покупать ее.
Машин в итоге будет меньше, но ездить на них будут намного больше (совокупный пробег составит около 11 млрд миль, или 17,7 млрд км в год) — в этом состоит «автомобильный парадокс» будущего, отмечалось в исследовании IHS Markit.
В то же время аналитики этой компании считают, что к 2040 году не произойдет полного перехода на электротягу, 62% в продажах новых транспортных средств все еще будут занимать работающие на бензине и дизельном топливе. На электрокары будет приходиться более 30% продаж новых автомобилей в 2040 году на рынках, где проводилось исследование, против 1% в 2016 году.
Ранее компания Delphi (сейчас Aptiv) заявляла о намерении представить автомобиль четвертого уровня автономности в 2019 году. Ford и BMW планируют выпустить свои беспилотные автомобили к 2021 году. Работают над созданием аналогичного продукта и компании Uber совместно с Volvo, Gett с Volkswagen Group, Google, Audi и ряд других компаний. Toyota заявляла, что намерена инвестировать $50 млн в создание центра для исследований и разработок в области беспилотного транспорта совместно со Стэнфордом и Технологическим институтом Массачусетса.
В России подобный проект есть у «Яндекса». Компания рассчитывает создать автомобиль пятого уровня автономности. В сентябре прошлого года она даже продемонстрировала прототип своего беспилотника президенту России Владимиру Путину. Еще одна отечественная компания, Cognitive Technologies, работает над системой беспилотного управления транспорта с третьим и четвертым уровнем автоматизации. У компании также есть проект системы компьютерного зрения для управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом.
Кроме того, Cognitive Technologies вместе с КамАЗом разработали грузовик с уровнем автоматизации 0–1. В этом году должно начаться их серийное производство.
Инвестиции Cognitive Technologies в эти проекты должны составить $22 млн. В «Яндексе» инвестиции не раскрывают.
Участники рынка неоднозначно отнеслись к прогнозу PwC. Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова считает, что предложенная PwC модель является сугубо американским решением. «Отказ от персональных автомобилей и переход исключительно на общественный транспорт (речь идет в том числе о каршеринговых сервисах. — РБК) — это выводы, к которым приходят американские исследователи. Источником таких предположений стали проблемы, с которыми сталкиваются жители крупных городов на сегодняшний день — пробки, нехватка парковочных мест и сложности с обслуживанием транспортных средств. Альтернативой такому варианту служит европейская модель, которая не исключает возможность частного владения беспилотными автомобилями», — говорит Ускова.
По ее мнению, полная роботизация данного сектора технически будет возможна уже к 2025 году, но всевозможные организационные моменты, связанные с законодательным урегулированием, могут задержать инициативу до 2030-х. Возможными лидерами по внедрению автоматизированных транспортных систем могут стать США и Китай, считает глава Cognitive Technologies.
По мнению руководителя направления беспилотных автомобилей «Яндекс.Такси» Дмитрия Полищука, 20 лет — слишком большой срок, чтобы давать даже примерные прогнозы. «Никто наверняка не знает, когда получится сделать и внедрить полностью автономный транспорт, потому что это зависит от слишком большого количества факторов — и не в последнюю очередь от законодательного регулирования отрасли, которое в отдельных странах может очень сильно отличаться», — отметил Полищук. По его словам, при равном развитии технологий Россия отстает в законодательном регулировании от Запада, где во многих странах беспилотные автомобили уже могут ездить по городам, пусть и с человеком за рулем.
«Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, нам нужно как можно скорее внести изменения в законодательство, которые разрешили бы проезд беспилотников с водителем за рулем в больших городах России. Это необходимо в первую очередь для сбора критически важных данных о реальной дорожной обстановке», — сказал он. По его информации, в правительстве обсуждается эта тема, но пока процесс идет слишком медленно.
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