"Аэрофлот" урезал список бесплатных предметов ручной клади в три раза
22 февраля 2018 19:02
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Список бесплатных предметов, разрешенных к провозу дополнительно к обычной (10 килограмм) норме ручной клади, был несколько дней назад урезан "Аэрофлотом" в три раза (без учета предметов, необходимых по медицинским показаниям). Национальный перевозчик исключил из него сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания для чтения в полете. Кроме того, покупки из магазинов Duty Free ограничены одним запечатанным пакетом, а бесплатный рюкзак, ранее не ограниченный в размерах, теперь должен быть не более 5 килограмм и не более 80 сантиметров по сумме трех измерений. В списке бесплатных предметов оставлены портфель или дамская сумка без ограничений размеров и веса (либо вышеописанный рюкзак), а также верхняя одежда, костюм в портпледе и букет цветов. Бесплатно провозятся также ряд предметов, необходимых по медицинским показаниям.
"Аэрофлот" не потрудился даже заявить об этом шаге - об урезании списка нет ничего в новостях или пресс-релизах компании. В результате многие пассажиры были застигнуты новациями врасплох в аэропортах. Перевозчик лишь неакцентированно перечислил новый урезанный список на своих страницах в соцсетях 19 февраля с припиской "чтобы вам было проще составить чек-лист вещей, которые вы возьмете с собой в салон".
Столь трогательную заботу пассажиры не оценили. В многочисленных записях в тех же соцсетях многие из них выразили возмущение новой политикой. Среди особо недовольных оказались фотографы, видеооператоры, командированные с ноутбуками и так далее. Комментаторы указали, что ряд предметов фото- и видеотехники невозможно уложить в указанные "Аэрофлотом" нормы обычной ручной клади (55х40х20 сантиметров), как невозможно и сдать в багаж из-за их хрупкости и ценности. Фактически все эти люди поставлены компанией в безвыходное положение - особенно те, кто купил билет ранее, ориентируясь на прежние правила "Аэрофлота". Очевидно, есть и такие пассажиры, кто спокойно провез фотоаппарат или ноутбук по прежним правилам в одну сторону, но столкнется с проблемами при обратном полете по тому же билету.
Ситуация усугубляется тем, что одновременно перевозчик ввел сверхжесткий контроль ручной клади в аэропортах. В частности, пассажиры сообщают о контрольных кордонах, неизвестно на каком основании установленных "Аэрофлотом" в зоне таможенного контроля в Шереметьево (дополнительно к контролю на стойках регистрации и выходе на посадку!). Сотрудники на этих кордонах требуют от пассажиров, чья ручная кладь даже незначительно превышает 55х40х20 сантиметров, вернуться и сдать ее в багаж (если норма багажа уже исчерпана, то такая сдача будет платной - 2500 рублей по России, $50 на ближних международных маршрутах и $100 на дальних!). Кроме того, пассажиры, у которых в такой ручной клади находятся ценные или хрупкие вещи, опять же попадают в почти безвыходное положение. По сообщениям в соцсетях, исключения не делаются даже в случае мелких превышений на 1-2 сантиметра или чуть выступающих ручек или колесиков.
Сама по себе норма 55х40х20 сантиметров типична скорее для бюджетных перевозчиков. Классические авиакомпании обычно разрешают провозить чуть более крупные предметы - чаще всего размерами до 56 сантиметров в длину, до 40-45 в ширину и до 23-25 в высоту. Такие предметы легко размещаются на багажных полках любых самолетов "Аэрофлота" и не создали бы ему никаких проблем, однако перевозчик решил взять пример с лоукостеров вместо полносервисных авиакомпаний. Ситуация усугубляется прискорбным буквоедством сотрудников, вероятно по указанию руководства требующих соблюдения норм до последнего сантиметра. Это сразу исключает возможность провоза огромного количества популярных малых колесных сумок с высотой в 21-23 сантиметра, с которыми привыкли ездить многие пассажиры и которые не создают никаких проблем в салоне самолета.
Что еще хуже, "Аэрофлот" своим пресс-релизом от 9 февраля фактически ввел прессу, общественность и пассажиров в заблуждение. В этом релизе компания анонсировала ужесточение контроля за соблюдением норм ручной клади с припиской "Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением". Однако спустя всего несколько дней перевозчик урезал список бесплатных предметов втрое.
Travel.ru приносит извинения тем нашим читателям, которых мы по вине "Аэрофлота" невольно ввели в заблуждение в нашем предыдущем материале на эту тему. Пассажирам, желающим адаптироваться к новым недружественным к клиентам правилам "Аэрофлота", можно посоветовать летать с вместительными портфелями или дамскими сумками, которые не ограничены в размерах, а при покупке новых колесных сумок - проверять, чтобы они соответствовали нормам национального перевозчика.
К сожалению, в очередной раз разумное вроде бы начинание по предотвращению кратного нарушения норм отдельными пассажирами "Аэрофлота", тащившими в салон по несколько больших сумок, превращено в свою противоположность бездумной его реализацией менеджерами компании. В результате проблемы на ровном месте созданы огромному количеству не провозящих никаких огромных баулов пассажиров "Аэрофлота" и его дочерних компаний.
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