Администрация Самары рассмотрит вопрос о возвращении автобусных маршрутов 1а и 50с

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В четверг, 28 февраля, в Доме профсоюзов состоялся круглый стол на тему обеспечения транспортной доступности отдаленных районов Самары. В обсуждении вопросов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, участвовали Глава Самарыпредставители регионального отделения ОНФ, профильных департаментов Администрации, городской Думы, районной администрации и инициативной группы жителей.Руководитель Департамента транспортадоложил, что на данный момент в Красноглинском районе работают 19 маршрутов, 7 из которых – льготные.«На льготных маршрутах № 1, 45, 50, 67 51, 78 и 79 работает 101 автобус большой вместимости, провозная способность которых составляет более 9 тысяч пассажиров, - рассказал Сергей Маркин. – Однако мы понимаем, что есть перебои в ритмичности движения транспорта, случаи некорректной работы приложения «Прибывалка», а также потребность в оптимизации маршрутной сети».Для того, чтобы облегчить ситуацию, горадминистрацией проводится работа по нескольким направлениям, в частности, – проектирование и строительство «правового поворота» трамвайного пути к стадиону «Самара Арена» со стороны Безымянки. Это позволит завести на стадион дополнительные трамвайные маршруты № 21, 22, 24, 25, а появление на этой территории транспортно-переседочного узла позволит самарцам уехать от стадиона в любой конец города. Кроме того, прорабатывается возможность введения пересадочного талона. Проект может быть реализован уже до конца 2019 года.«Мы знаем, что «Прибывалка» и установленное на остановках электронное табло иногда выдают некорректные данные, вводят в заблуждение пассажиров. Разработчики сейчас устраняют замечания, эту работу планируют завершить до 1 июня», - сказал руководитель Департамента транспорта.Жители Красноглинского района отметили, что облегчить ситуацию с транспортной доступностью района поможет возвращение ранее существовавших маршрутов. Например, красноглинцы предложили возродить автобус 1а, который курсировал между отдаленными поселками района:«Много лет назад был маршрут 1а, и он позволял жителям свободно перемещаться между социальными учреждениями районного значения, разбросанными в его различных частях», - пояснила представительница инициативной группы жителей районаСпасти ситуацию по мнению жителей также поможет появление еще одного забытого маршрута – 50с.«Этот автобус дублировал обычный 50-й, но останавливался не на всех остановках, а только на востребованных, крупных пересадочных пунктах. Это существенно сокращало время в пути», - рассказали жители.Глава Самары отметила, что озвученные предложения действительно могут снять напряжение и поручила руководителю Департамента транспорта проработать этот вопрос.«На данный момент горадминистрация ведет усиленную работу по решению вопросов транспортной доступности отдаленных районов города, разрабатывается проект новой транспортной системы, которая в перспективе станет частью инфраструктуры Самарско-тольяттинской агломерации. Пока новая схема не будет готова, мы будем стараться нивелировать точечные вопросы, и в этом нам нужна ваша помощь, ваши подсказки. Сегодня сложился конструктивный диалог, прозвучало очень много правильных предложений, которые мы обязательно детально изучим. Спасибо вам за проявленную активность и готовность вместе решать вопросы», - сказала Елена Лапушкина.Подводя итоги круглого стола, сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин предложил проводить такие встречи регулярно и обсуждать принимаемые меры по улучшению транспортной ситуации.«Эта встреча показала, что администрация города не закрывает глаза на сложившуюся ситуацию, не отстраняется, а работает над ее решением. Со своей стороны мы обещаем отслеживать отработку всех прозвучавших сегодня предложений, а также организовывать подобные встрече, чтобы жители, общественники и власти могли совместно находить пути выхода из подобных ситуаций», - заключил, передает пресс-служба горадминистрации.