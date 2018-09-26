Жители Самары решили, что транспорт стал доступнее
26 сентября 2018 09:44
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Портал Domofond.ru поделился результатами своих исследований. На этот раз жителей 150 городов России попросили оценить доступность общественного транспорта по десятибалльной шкале. Оказалось, что в основном горожане довольны работой транспорта — половина респондентов поставила своему городу высокую оценку от 8 до 10 баллов. Еще 25% поставили оценку от 4 до 7. В эту категорию попала и Самара, оказавшись таким образом на 67 месте из 150.
Примечательно, что в прошлом 2017 году самарцы оценили свой город только на 5,3 баллов, а в нынешнем 2018 году — на 7,2 балла. Не исключено, что положительную роль сыграла подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018.
Самый доступный общественный транспорт по итогам 2018 года оказался в Анапе. Самый недоступный — в Арзамасе, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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