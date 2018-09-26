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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Жители Самары решили, что транспорт стал доступнее

26 сентября 2018 09:44
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Жители Самары решили, что транспорт стал доступнее в прошлом 2017 году самарцы оценили свой город ниже.
В прошлом 2017 году самарцы оценили свой город ниже.

Портал Domofond.ru поделился результатами своих исследований. На этот раз жителей 150 городов России попросили оценить доступность общественного транспорта по десятибалльной шкале. Оказалось, что в основном горожане довольны работой транспорта — половина респондентов поставила своему городу высокую оценку от 8 до 10 баллов. Еще 25% поставили оценку от 4 до 7. В эту категорию попала и Самара, оказавшись таким образом на 67 месте из 150.

Примечательно, что в прошлом 2017 году самарцы оценили свой город только на 5,3 баллов, а в нынешнем 2018 году — на 7,2 балла. Не исключено, что положительную роль сыграла подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018.

Самый доступный общественный транспорт по итогам 2018 года оказался в Анапе. Самый недоступный — в Арзамасе, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com

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