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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Железнодорожные переезды Куйбышевской магистрали проверили на готовность к работе зимой

6 декабря 2018 10:29
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Железнодорожные переезды Куйбышевской магистрали проверили на готовность к работе зимой С начала года на магистрали отремонтировано 40 переездов.
С начала года на магистрали отремонтировано 40 переездов.

На Куйбышевской железной дороге провели осмотр всех 633 железнодорожных переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение, дорожные знаки, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка. С начала года на магистрали отремонтировано 40 переездов (из них 5 были оборудованы автоматическими устройствами заграждения переезда).

Железнодорожники проводят комплексную работу, направленную на снижение происшествий на переездах. Наряду с техническим обслуживанием и модернизацией проводятся информационные кампании, направленные на привлечение внимания всех участников движения к вопросам безопасности. Также железнодорожники провели в течение года ряд акций, в ходе которых напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД при пересечении железной дороги.

Результатом профилактической работы стало значительное снижение случаев дорожно-транспортных происшествий на переездах Куйбышевской железной дороги: в январе - ноябре 2018 года произошло 13 ДТП с поездами, что на 5 меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила, быть предельно внимательными на железнодорожных переездах и не подвергать необоснованному риску свою жизнь и жизнь других людей.


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