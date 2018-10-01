Яндекс.Такси адаптировал сервис для водителей с нарушениями слуха в Самаре

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В Яндекс.Такси появились обновления для водителей с нарушениями слуха и их пассажиров. В таксопарках работает больше двух тысяч таких водителей. Теперь приложение будет предупреждать пользователя, если к нему едет слабослышащий таксист, и предлагать использовать для связи чат, а не звонить. Также попросят указывать конечный адрес до начала поездки, чтобы не приходилось выяснять его в пути.Адаптировано для слабослышащих водителей и Таксометр — приложение, в котором они принимают заказы.Фото pixabay.com