Водителям в Самарской области из-за погоды рекомендуют быть осторожными

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Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения, что на большей территории Самарской области наблюдается ухудшение погодных условий.В этой связи, настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, т.к. в условиях скользкой и заснеженной дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.