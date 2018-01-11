Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%

75

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО "ФПК" со скидкой 50%.Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 1 апреля 2018 года.Продажа билетов с 50% скидкой уже открыта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд № 146/145 Москва - Назрань.