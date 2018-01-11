Я нашел ошибку
Главные новости: 
Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата
В Самарской области сотрудниками полиции уничтожено более полутора тысяч единиц игорного оборудования Деятельность по выявлению азартных игр будет продолжена.
В Самарской области сотрудниками полиции уничтожено более полутора тысяч единиц игорного оборудования
Тольяттинский школьник попал на встречу с Владимиром Путиным С президентом увидятся школьники - авторы лучших сочинений.
Тольяттинский школьник попал на встречу с Владимиром Путиным
Дмитрий Азаров открывает детский сад
Дмитрий Азаров открыл детский сад "Волгарёнок" в Куйбышевском районе Самары
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере доставки товара на 2,5 млн рублей.
В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере доставки товара на 2,5 млн рублей
Самарские активисты Народного фронта подвели итоги работы по проекту ОНФ «За честные закупки» за 2017 год
Самарские активисты Народного фронта подвели итоги работы по проекту ОНФ «За честные закупки» за 2017 год
Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области». Под его руководством ведомство стабильно находится в числе лидеров.
Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области»
сегодня  Четверг, 11 января, 13:09
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 56.87
-0.18
EUR 67.88
-0.33
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%

11 января 2018 11:56
75
Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50% Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами.
Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами.

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО "ФПК" со скидкой 50%.
Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Продажа билетов с 50% скидкой уже открыта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.
Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд № 146/145 Москва - Назрань.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
11 января 2018  10:49
Земельные участки и главный корпус завода
Земельные участки и главный корпус завода "АвтоВАЗагрегат" планируют продать за 1,14 млрд рублей
Утверждено положение о продаже имущества предприятия, находящегося в залоге у ООО "РТ-Капитал".  Экономика региона
108
10 января 2018  23:54
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 20,5% — лучший результат за последние шесть лет
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.   Экономика региона
334
10 января 2018  13:14
Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом.
Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно
Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом. Экономика региона
240
Весь список
Финансы и Банки
10 января 2018  22:47
Государство готово помочь семьям с детьми в покупке жилья в ипотеку, взяв на себя уплату части процентов.
Семьи с детьми смогут брать ипотеку по льготной ставке 6% – правительство выделило на это субсидии
Государство готово помочь семьям с детьми в покупке жилья в ипотеку, взяв на себя уплату части процентов.   Финансы и Банки
530
10 января 2018  15:17
В 2017 году богатые россияне активно получали налоговое резидентство на Кипре, в Израиле, Великобритании и Монако. 60% богатых граждан России опасаются раскрытия зарубежных активов.
Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных счетах своих резидентов
 В 2017 году богатые россияне активно получали налоговое резидентство на Кипре, в Израиле, Великобритании и Монако. 60% богатых граждан России опасаются... Финансы и Банки
244
10 января 2018  13:30
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу
Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.  Финансы и Банки
231
Весь список
Строительство
11 января 2018  12:34
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
68
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1702
26 декабря 2017  13:29
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
796
Весь список

Новости

Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1052
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1034
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2077
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
370
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
127
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
729
Весь список


Новости компаний
9 января 2018  10:44
АВТОВАЗ поднял цены Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины
АВТОВАЗ поднял цены
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины.  Новости компаний
170
9 января 2018  10:07
АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
164
28 декабря 2017  12:24
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти»
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
234
28 декабря 2017  09:11
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
 26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
242
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
171
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
199
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
268
Весь список
Транспорт
11 января 2018  11:56
Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50% Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами.
Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%
Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами. Транспорт
75
11 января 2018  10:41
Отменяются весенние ограничения движения по федеральным дорогам
Отменяются весенние ограничения движения по федеральным дорогам
Это позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность. Транспорт
117
10 января 2018  18:55
В Самаре до конца недели планируют пустить троллейбусы по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
В Самаре до конца недели планируют пустить троллейбусы по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
  Транспорт
213
10 января 2018  09:46
Самарский метрополитен хочет взять в долг 35 млн рублей Вернуть деньги организация планирует в течение 120 дней.
Самарский метрополитен хочет взять в долг 35 млн рублей
Вернуть деньги организация планирует в течение 120 дней. Транспорт
278
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6113
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2311
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9239
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2852
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11052
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3023
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1817
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2218
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2112
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1762
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3394
Весь список

Мероприятия
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Весь список
Популярное
за сегодня

Сенаторы предложили позволить работодателям увольнять сотрудников за появление на работе в пьяном виде в нерабочее время

461

МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на 8 месяцев раньше срока, пообещал Путин

402

Возобновил свою работу Совет директоров Тольятти

349
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

2478

Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам

1863
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда