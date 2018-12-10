Верховный суд: двор является не парковкой, а местом для проезда авто
10 декабря 2018 13:14
217
Это относится и к придомовым территориям. Но из-за последнего решения Верховного суда чиновники смогут с этим пунктом поспорить. По действующим нормам водители не могут оставлять свои автомобили во дворах жилых домов. Там разрешается только временная парковка автомобилей.
Один гражданин решил уточнить, является ли законной парковка во дворах жилых домов. С этим вопросом он смог дойти до Верховного суда. В высшей судебной инстанции на этот вопрос ответили, что жилые дворы не являются парковкой, это места для проезда.
По существующим нормам делать из дворов стоянки нельзя, но можно оставлять транспорт временно. Этот вариант подходит для тех, кто на личном автомобиле добирается ежедневно до работы. Но если водитель лишен прав на год, этот год автомобиль не должен стоять припаркованным во дворе.
По нормам СанПиН и статье Административного кодекса 6.4 парковок во дворах быть не должно. Есть только «гостевые места». Более того, владельца автомобиля могут оштрафовать за парковку во дворе. Штраф для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей. Решение Верховного суда в итоге создает пробел в законодательстве.
Фактически местные власти могут признать все парковки в жилых домах незаконными. А жители многоквартирных домов, где земля не оформлена в совместную долевую собственность, могут получить платные парковки в своих дворах – на земле, которая по закону является городской землей, сообщают Колеса.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
10 декабря 2018 14:00
Они займутся совместной работой в реализации проектов «умных» городов. Экономика региона
195
7 декабря 2018 13:57
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
359
6 декабря 2018 19:56
В результате активного заинтересованного обсуждения депутаты утвердили бюджет на 2019 год, доходы запланированы в сумме 136,894 млрд рублей, расходы составят 136,752... Экономика региона
391
Финансы и Банки
10 декабря 2018 14:07
Беспроцентный период при оплате страховых продуктов бизнес-картой «Бизнес без купюр» в офисах ВСК составит до 60 дней, что на 10 дней больше, чем... Финансы и Банки
141
10 декабря 2018 12:37
29 марта 2018 года Центральный банк России отозвал у него лицензию. Финансы и Банки
177
7 декабря 2018 09:59
Сбербанк создал для предпринимателей новый сервис. Финансы и Банки
326
Строительство
6 декабря 2018 13:30
Школа высотой в два-пять этажей, по предварительным данным, будет рассчитана на 1,5 тыс. человек. Строительство
263
6 декабря 2018 10:35
По нормативу должно быть одно место на одну квартиру. Строительство
246
5 декабря 2018 16:11Владимир Кошелев скинул проблемы на железнодорожников
Куйбышевской железной дорогой совместно с правительством Самарской области проводится ряд мероприятий для обеспечения транспортной доступности жителей... Строительство
416
Материалы и технологии
4 декабря 2018 12:09
Какое напольное покрытие выбрать для дома или офиса? Ведь линолеум и керамическая плитка всем приелись. Представляем вам магазин напольных покрытий... Материалы и технологии
116
21 ноября 2018 09:39Фасадный декор из пенополистирола – надежно, выгодно, красиво
Вспененный полистирол широко используется в быту в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. Материалы и технологии
99
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
327
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
840
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2062
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2023
Бизнес
7 декабря 2018 21:49
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками. Бизнес
516
5 декабря 2018 20:05
Чтобы сократить время регистрации ООО необходимо понимать, какие этапы для этого следует пройти. Бизнес
111
5 декабря 2018 19:56
Корпоративную одежду часто можно увидеть на сотрудниках различных компаний. С её помощью можно идентифицировать человека. Ведь, если он одет в форму... Бизнес
88
Новости компаний
10 декабря 2018 11:45
Проект сверхтяжелой ракеты представят правительству в начале 2019 года. Новости компаний
140
9 декабря 2018 11:37
Представленный рендер является предварительной версией салона. Новости компаний
1724
8 декабря 2018 22:14
К дилерам модель поступит после марта 2019 года, при этом о точной дате компания сообщит позже. Новости компаний
800
8 декабря 2018 18:28
Как стало известно ранее, британская компания OneWeb планирует разворачивать группировку спутников для глобального Интернета. Новости компаний
642
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
172
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
191
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
780
Транспорт
10 декабря 2018 14:23
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров.... Транспорт
456
10 декабря 2018 13:41
В тройку самых частых вошли: нарушение установленной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Транспорт
120
10 декабря 2018 13:14
В декабре этого года в силу вступает документ, по которому местные власти будут обязаны запрещать введение платных стоянок. Транспорт
216
9 декабря 2018 11:24
Перевозчик не передавал никаких заявлений чиновникам. Транспорт
439
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
84
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
72
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
131
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
477
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
796
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
727
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
476
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
523
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
832
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1057
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
947
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1339
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1726
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1791
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3001
Мероприятия