В центре Самары временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица» на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) на следующих участках:- с 00:00 8 марта 2019 года до 23:00 10 марта 2019 года - на площади им. В.В. Куйбышева;- с 08:00 до 19:00 10 марта 2019 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Также с 20:00 9 марта 2019 года до 19:00 10 марта 2019 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Кроме того, с 08:00 до 19:00 10 марта 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - будет организовано по скорректированной схеме.Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.Более подробная информация об организации масленичных гуляний размещена на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/18271/.