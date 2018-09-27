В связи со строительством инженерных сетей и Фрунзенского моста в Самаре изменится схема движения транспорта

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В связи со строительством инженерных сетей и мостового перехода «Фрунзенский» с 06:00 1 октября 2018 года до 24:00 31 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта:- по ул. Крупской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе,- по ул. Фрунзе от ул. Крупской до ул. Комсомольская,- по ул. Куйбышева от ул. Крупской до ул. Комсомольская.Напомним, что с 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года движение транспорта также ограничено на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.Временные изменения коснутся и автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226.Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 организовано по укороченной схеме:- трамвайный маршрут №1: Автостанция «Аврора» – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут №3: Улица Красных Коммунаров – Улица Чапаевская;- трамвайный маршрут №5: Барбошина поляна – Улица ЧапаевскаяДо Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе осуществляется автобусными маршрутами №№ 3, 207, 226.Временные ограничения не распространяются на спецмашины с цветографической окраской (полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф), на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения, сообщает горадминистрация.