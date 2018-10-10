В среду, 10 октября, будет закрыто движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре

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В связи с коммунальной аварией в среду, 10 октября будет закрыто движение для автотранспорта во избежание аварийно-опасных ситуаций на участке улицыНово-Садовой от улицы Полевой до Первомайской (в направлении из города, три полосы).В ходе совместного выезда представителей министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерства строительства Самарскойобласти, администрации городского округа Самары, ООО «Самарские коммунальные системы», ЗАО «Предприятие тепловых сетей» при взятии проб дляопределения причин просадки над бывшим котлованом метрополитена обнаружена вода. Специализированными организациями взяты пробы грунта и воды дляопределения их химического состава и принадлежности к сетям.Об открытии перекрываемого участка после устранения коммунальной аварии будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба облправительства.