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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В период праздников февраля и марта направят дополнительные поезда

23 января 2018 10:03
155
В период праздников февраля и марта направят дополнительные поезда В случае высокого спроса на билеты увеличат количество поездов или вагонов.
В случае высокого спроса на билеты увеличат количество поездов или вагонов.

Более 170 дополнительных рейсов поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планируется назначить для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
На период февральских праздничных дней дополнительно назначено 55 рейсов поездов, на период мартовских праздничных дней – 81 рейс поездов по наиболее востребованным направлениям. В том числе – из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Киров, Ярославль, Воронеж, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфу, Пензу и другие города.
Из северной столицы дополнительные поезда будут отправляться в Курск, Нижний Новгород, Казань, Киров, Орёл, Брянск, Ярославль и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Волгоград – Астрахань, Ростов-на-Дону – Адлер, Ростов-на-Дону – Кисловодск, Владикавказ – Адлер – Минеральные Воды.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, сообщает КбшЖД.
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