В период праздников февраля и марта направят дополнительные поезда

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Более 170 дополнительных рейсов поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планируется назначить для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.На период февральских праздничных дней дополнительно назначено 55 рейсов поездов, на период мартовских праздничных дней – 81 рейс поездов по наиболее востребованным направлениям. В том числе – из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Киров, Ярославль, Воронеж, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Тамбов, Саратов, Ульяновск, Уфу, Пензу и другие города.Из северной столицы дополнительные поезда будут отправляться в Курск, Нижний Новгород, Казань, Киров, Орёл, Брянск, Ярославль и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Волгоград – Астрахань, Ростов-на-Дону – Адлер, Ростов-на-Дону – Кисловодск, Владикавказ – Адлер – Минеральные Воды.В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, сообщает КбшЖД.