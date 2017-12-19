В мобильном приложении «РЖД Пассажирам» появилась функция входа по отпечатку пальца

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В онлайн-магазинах приложений AppStore и Google Play опубликована новая версия официального мобильного приложения ОАО «РЖД» – «РЖД Пассажирам».В новой версии «РЖД Пассажирам» добавлены функция входа по pin-коду или по отпечатку пальца, функция «Оценка поездки», а также англоязычный интерфейс и ряд других улучшений пользовательского интерфейса.Напомним, официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам» стало доступно в онлайн-магазинах приложений с 19 апреля 2017 года. Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 2 миллионов единиц, за это время пользователями было оформлено 2,3 млн билетов на поезда дальнего следования.С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно приобрести билеты на поезда дальнего следования (без комиссии), проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.Пользователям доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при условии их предварительной регистрации в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД»). Среди других полезных опций приложения: цены на ближайшие даты; навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на 9 московских вокзалов), показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.По просьбам пользователей, оставляющих отзывы в магазине приложений, ведется постоянная работа по их улучшению.