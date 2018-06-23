В день матча Россия — Уругвай из Самары в Тольятти пустят дополнительные скоростные суда
23 июня 2018 11:48
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Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) скорректировало расписание рейсов на понедельник, 25 июня. В этот день на «Самара Арене» сразятся сборные России и Уругвая.
— Количество маршрутов увеличено. Все рейсы на скоростной линии 25 июня 2018 года будут выполнять по расписанию воскресенья, — сообщили в СРПП.
Из Самары в автоград скоростные «Восходы» стартуют в 07:45, 15:45 и 18:45. Из Тольятти в столицу губернии можно будет добраться в 06:50, 10:20 и 18:30. Каждый из этих рейсов будет делать остановки в Ширяево, Зольном и на поляне Фрунзе.
Также 25 июня назначили отдельный дополнительный рейс до Ширяево: он стартует из Самары в 10:00. 26 июня суда будут ходить по расписанию понедельника, пишет 63.ру.
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