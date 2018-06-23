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В день матча Россия — Уругвай из Самары в Тольятти пустят дополнительные скоростные суда

23 июня 2018 11:48
229
В день матча Россия — Уругвай из Самары в Тольятти пустят дополнительные скоростные суда Пассажиров перевозят скоростные суда на подводных крыльях «Восход».
Пассажиров перевозят скоростные суда на подводных крыльях «Восход».

Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) скорректировало расписание рейсов на понедельник, 25 июня. В этот день на «Самара Арене» сразятся сборные России и Уругвая.

— Количество маршрутов увеличено. Все рейсы на скоростной линии 25 июня 2018 года будут выполнять по расписанию воскресенья, — сообщили в СРПП.

Из Самары в автоград скоростные «Восходы» стартуют в 07:45, 15:45 и 18:45. Из Тольятти в столицу губернии можно будет добраться в 06:50, 10:20 и 18:30. Каждый из этих рейсов будет делать остановки в Ширяево, Зольном и на поляне Фрунзе.

Также 25 июня назначили отдельный дополнительный рейс до Ширяево: он стартует из Самары в 10:00. 26 июня суда будут ходить по расписанию понедельника, пишет 63.ру.

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