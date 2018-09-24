В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
24 сентября 2018 12:18
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В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч восьмого тура Российской Премьер-лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Краснодар». Начало матча в 19.30.
Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.
Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Маршрут S5 от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу - в 16:30; от ул. Тухачевского до стадиона в 16:31. Интервал движения трамвая S5 – 7 минут.
Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками. Оплата проезда - 25 рублей (без предоставления льгот). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.
Также для вывоза болельщиков со стадиона после окончания футбольного матча будет работать специальный трамвайный маршрут S5.
Посадка на трамваи будет осуществляться одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда будут отправляться по маршруту «Стадион – Барбошина поляна» (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки – по маршруту «Стадион – Железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского» (также со всеми остановками по пути следования).
Также обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно изменено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.
24 сентября с 15.00 до 23.00 ограничивается движение по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.
Кроме того, 24 сентября с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщает горадминистрация.
Фото pixabay.com
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