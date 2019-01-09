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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Юнгородок скоро снова поедут трамваи по Заводскому шоссе

9 января 2019 10:38
147
В Юнгородок скоро снова поедут трамваи по Заводскому шоссе Движение было прекращено летом 2018 года в связи с ремонтом.
Движение было прекращено летом 2018 года в связи с ремонтом.

В 1 квартале 2019 года на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи.

Об этом сообщили в городском ТТУ, подчеркнув, что точнее сроки пока обозначить нельзя, пишет Самру.ру.
Напомним, движение было прекращено летом 2018 года в связи с ремонтом шоссе. Трамваи №2, 3, 12, 19, 21 следуют по укороченным маршрутам лишь до ул. Красных Коммунаров или автостанции Аврора.
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