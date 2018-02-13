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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области проводится профилактическое мероприятие "Автобус" Оно продлится с 12 по 18 февраля.

13 февраля 2018 11:13
178
В Самарской области проводится профилактическое мероприятие
Оно продлится с 12 по 18 февраля.

По инициативе региональной Госавтоинспекции в период с 12 по 18 февраля проводится профилактическое мероприятие под условным название «Автобус»

Анализ аварийности с участием автобусов свидетельствует о системных нарушениях законодательства при осуществлении регулярных и заказных пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Нарушения правил дорожного движения, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Нелегальные перевозчики в нарушение требований законодательства Российской Федерации по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляют пассажирские перевозки, маскируя свою деятельность под «заказную».

Продолжают выявляться факты перевозки пассажиров без лицензий, а также физическими лицами, незарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, с нарушениями миграционного законодательства.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров автобусами, на территории Самарской области с 12 по 18 февраля 2018 года проводится профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус».

Цель мероприятия - пресечение нарушений законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автобусами на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, сообщает облМВД.
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