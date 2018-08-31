В Самарской области могут появиться камеры, фиксирующие непредоставление водителем преимущества пешеходу
31 августа 2018 14:12
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В Самарской области прошли тестовые испытания камер фиксации нарушений Правил дорожного движения, которые способны выявлять случаи, когда водитель не пропустил пешехода, хотя должен был, пишет «Волжская коммуна».
Как сообщил и.о. начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Евгений Шайдуллин, тестовые испытания такого комплекса недавно закончились в Самаре.
"Нам интересна возможность фиксации фактов непредоставления преимущества движения пешеходам. В этом году в Самаре на ул.Льва Толстого, 121, уже испытали соответствующий комплекс, и сейчас идет оценка полученных данных для подготовки рекомендаций о целесообразности применения такого вида оборудования в Самарской области. По результатам его применения по ст.12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения" вынесено 324 постановления".
Напомним, что в технических характеристиках существующих комплексов предусмотрено множество функций: идентификация госномеров, в том числе иностранных, фиксация выезда на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и многое другое. С прошлого года камеры фиксируют так называемым «обочечников», сейчас на дублерах Московского шоссе контролируется движение на полосах, предназначенных для общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что до конца года на Московском шоссе и улице ново-Садовой в Самаре установят более сотни комплексов видеофиксации.
Фото pixabay.com
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