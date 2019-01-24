В Самарской области хотят построить четыре транспортно-пересадочных узла
24 января 2019 11:14
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Представители Министерства транспорта и автодорог Самарской области поделились планами по развитию транспортной инфраструктуры региона. Они рассказали, где планируют построить транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
— Проект скоростного железнодорожного сообщения Самара — Курумоч — Тольятти предусматривает организацию следующих ТПУ: «Пятилетка», «Ягодная», «Липяги», «Южное», — сообщили в Минтрансе.
Запуск скоростной электрички по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти обойдётся региональному бюджету в 5 миллиардов рублей. Сейчас чиновники проводят расчеты.
Пересадочные узлы включают в себя специализированные зоны обслуживания пассажиров, залы ожидания, перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта. Ранее чиновники заявляли о возможном обустройстве ТПУ в нескольких районах Самары. В частности, такой узел предложили построить на месте рынка в 15-м микрорайоне, допустив возможность переноса торговых рядов в другое место, пишет 63.ру.
pixabay.com
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