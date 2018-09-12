В Самаре вводят временное ограничение движения транспорта по улице Ерошевского

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства на территории города Самары временно ограничивается движение транспорта:- с 10:00 12 сентября 2018 года до 18:00 14 сентября 2018 года - по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковская на участке протяженностью 15 метров в сторону улицы Подшипниковая;- с 18:00 14 сентября 2018 года до 05:00 17 сентября 2018 года - по улице Ерошевского в границах 20 метров от пересечения с улицей Скляренко, на участке 60 метров по направлению к улице Ново-Садовая;- с 07:00 22 сентября 2018 года до 23:00 2 октября 2018 года – на пересечении улицы Ерошевского с улицей Гая.Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.