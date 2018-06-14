В Самаре временно закрыто движение троллейбусного маршрута № 6 по ул.Куйбышева от ул.Некрасовская до ул.Венцека

С 14 июня с 5:00 закрыто движение троллейбусного маршрута № 6 по ул.Куйбышева от ул.Некрасовская до ул.Венцека в оба направления. Такие меры приняты в связи с проведением ЧМ по футболу в г.о. Самара. Движение маршрута №6 организовано: пл.Революции-ул.Грозненская, сообщает ТТУ Самара.