В Самаре временно ограничено движения транспорта по улице Рабочая

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством инженерных сооружений ограничено движение транспорта по улице Рабочая в границах перекрестных улиц Арцыбушевская и Буянова. Данная мера действует 6 сентября 2018 года и 7 сентября 2018 года (до 22:00).Внимание автомобилистов обращают на необходимость заблаговременно выбирать маршрут следования, сообщает горадминистрация.Фото pixabay.com