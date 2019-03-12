В Самаре временно меняется схема движения общественного транспорта по ул. Ставропольская

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В связи с аварийными работами на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Ставропольская (напротив дома № 90), которые будут выполняться силами ООО «СКС» на проезжей части, с 12:00 12 марта 2019 года и до окончания работ закрыто движение по вышеуказанной улице. Участок закрытия - от ул. Ново-Вокзальная до ул. А. Матросова (в соответствующем направлении движения - в сторону ул. А. Матросова).Движение общественного транспорта организовано по временной скорректированной схеме.Автобусы маршрута № 38 проследуют от остановки «Улица Ставропольская» по ул. Ново-Вокзальная до ул. Вольская и далее – по своему маршруту. В обратном направлении – без изменений.Автобусы маршрута № 295 проследуют от остановки «Улица Ставропольская» по ул. Ново-Вокзальная до ул. Вольская, далее - по ул. Вольская – в направлении ул. XXII Партсъезда, затем – по своему маршруту. В обратном направлении – по обычной схеме, сообщает горадминистрация.Фото: pixabay.com