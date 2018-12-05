В Самаре утвердили проект планировки, разработанный для строительства нового тоннеля метро
5 декабря 2018 09:39
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Его протянут от станции «Алабинская» до места, где разместят станцию «Самарская».
— Это линейный объект регионального значения «Метрополитен (1-я очередь строительства)», — говорится в распоряжении за подписью Юрия Рожина, который исполняет обязанности председателя правительства Самарской области.
Станция «Самарская» станет продолжением первой ветки метро города, которая ведет из промзоны в исторический центр. Тоннель проложат под улицей Самарской от Ново-Садовой (в районе «Макдоналдса») до Самарской площади. Здесь обустроят саму станцию.
Для проведения работ потребуется разрытие котлована. В связи с этим в центре города ограничат движения транспорта: как на перекрестке Полевой и Самарской, который является самым оживленным в центре города, так и на самой Самарской. Но метростроители предлагают применить щадящий режим, пишет 63.RU.
Приступить к работам планируют уже в 2019 году. Из областного бюджета выделят 260 миллионов рублей на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ.
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