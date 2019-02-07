В Самаре с троллейбусного маршрута №16 сняли кондукторов
7 февраля 2019 12:07
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На троллейбусном маршруте № 16 изменили порядок оплаты проезда. Теперь пассажиры должны приобретать билет у водителя. Об этом сообщили очевидцы.
Информацию подтвердили и в Трамвайно-троллейбусном управлении Самары.
— Это не слухи. Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, — рассказали в ТТУ.
Впервые идея отказаться от кондукторов в общественном транспорте прозвучала летом 2018 года. Поводом стали претензии к качеству работы этих сотрудников и связанные с ними скандалы. Самой резонансной стала история о незаконном использовании социальной транспортной карты. По словам региональных властей, некоторые работники использовали их в корыстных целях — проводили проездные по несколько сотен раз, а собранные деньги забирали себе.
Сейчас в ТТУ прорабатывают возможность запуска системы бескондукторной оплаты проезда в городском электротранспорте. В качестве площадки для экспериментов уже выбрали трамвайный маршрут № 5, пишет 63.ру. После окончания испытательного периода представители ООО «Транспортная карта» заключат договор с производителем оборудования. Терминалы будут устанавливать в общественном транспорте Самары в течение полугода.
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