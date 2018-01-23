В Самаре с сегодняшнего дня троллейбусы снова пойдут через Ипподром

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В связи с окончанием работ по монтажу контактной сети в Самаре с 23 января возобновляется движение троллейбусов на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.Оно будет организовано согласно ранее установленным схемам:- № 4 - «Металлург – Железнодорожный вокзал»;- № 4к - «Металлург – Барбошина поляна»;- № 8 - «Барбошина поляна – Завод «Экран»;- № 12 - «Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»;- № 19 - «Барбошина поляна – Улица Ново-Садовая».Движение автобусов маршрута № 47 «Кировский рынок – Хлебная площадь», которые на время закрытия движения троллейбусов следовали по временной схеме через Ипподром, будет осуществляться в соответствии с ранее установленной схемой: в обоих направлениях – по улице Стара-Загора и улице Советской Армии, сообщает мэрия Самары.