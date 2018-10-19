В Самаре продлили срок перекрытия улицы Чапаевской

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством работ по кровельному ремонту срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевская в границах Студенческого переулка и улицы Ульяновская продлен. Напомним, данная мера начала действовать с 17 сентября 2018 года. Движение будет ограничено до 31 октября 2018 года, сообщает горадминистрация..Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут следования.