В Самаре озвучили новые сроки открытия улицы Луначарского
14 марта 2018 09:38
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— Ориентировочный срок открытия до 1 мая, — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, пишет 63.ру.
Строительство улицы Луначарского начали в 2014 году. Здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, в том числе посадочные площадки, современное уличное освещение, газоны. Объект планировали сдать в июне 2015 года.
Но потребовалось строительство развязки на пересечении с Московским шоссе. Работы стартовали летом 2017 года. Развязку сделали в виде эллипса.
14 декабря 2017 года по кольцу на пересечении улиц Луначарского, Гагарина и Московского шоссе запустили троллейбусное движение.
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