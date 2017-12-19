В Самаре официально завершена речная навигация

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В связи с ухудшением метеорологических условий и тяжелой ледовой обстановкой на реке Волга и Рождественской воложке, ООО «СРПП» завершает движение водоизмещающих пассажирских судов по маршруту «Самара-Рождествено» и грузовой переправы на маршруте «Октябрьский спуск-Рождествено» 18 декабря 2017 г.,С 19 декабря пассажирская и грузовая переправа не работают.Движение СВП по маршруту «Самара-Рождествено» будет организовано после полного ледостава.Информацию об изменениях и начале фактического выполнения рейсов можно узнать в справочной службе речного вокзала по тел. 222-93-37, +7 917 011 42 21, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.