В Самаре начинается аккредитация таксистов на время ЧМ-2018
4 апреля 2018 14:00
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В четверг, 5 апреля, региональный начнет принимать заявки на аккредитацию такси на время проведения чемпионата мира по футболу. Подать их можно до 1 июня. Ранее предполагалось, что процедура стартует в марте, но до сих пор порядок проведения аккредитации проходил согласования. Он опубликован на сайте областного правительства только 3 апреля.
Получившие спецдопуск машины смогут работать на прилегающей к стадиону территории до окончания матчей, в зонах, прилегающих к тренировочным площадкам, фан-зонам и местам размещения клиентских групп FIFA. Одновременно аккредитовано может быть не более 500 автомобилей. Передавать спецдопуск другим машинам нельзя — за это аккредитацию минтранс может отозвать.
Отметим, сами таксисты не обязаны разговаривать на иностранном языке, вопреки опасениям перевозчиков. При этом компания должна обеспечить возможность заказа такси по телефону, по которому ответит сотрудник с английским не ниже уровня «intermediate», сообщает "Самарское обозрение".
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