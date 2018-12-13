В Самаре на проспекте Кирова изменят схему работы светофоров
13 декабря 2018 13:30
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В Самаре переработают систему работы светофоров. Об этом сообщили в организации, которая следит за работой светофоров и установкой дорожных знаков города «Дорсигнал».
Представители компании решили изменить систему работы на проспекте Кирова. Решение было принято после поступления жалоб от автомобилистов, которые часто ездят по проспекту Кирова и попадают там в пробки.
В частности, речь идет о пересечениях проспекта Кирова с улицами Черемшанской и Ставропольской. Здесь специалисты увеличат длительность работы зеленого сигнала для проезда по проспекту.
По улице нагорной же самарцы попросили наоборот снизить длительность зеленого сигнала для проезда по проспекту Кирова.
Также от жителей прозвучало предложение изменить режим работ светофоров на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы и на перекрестке Кирова и Физкультурной, а также по установке знаков для организации движения по полосам.
В компании пояснили, что изучат предложения и отправят их в дептранс, пишет ПроГородСамара.
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