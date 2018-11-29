В Самаре на маршруте № 61 будут курсировать низкопольные автобусы

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Вчера, 28 ноября, в городской Администрации состоялось рабочее совещание, на котором по поручению Главы городского округа Самараобсуждался вопрос организации работы автобусов маршрута № 61 с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.Жители города неоднократно обращались с просьбой о необходимости задействовать на линии транспорт, адаптированный для маломобильных граждан. По пути следования – много общественных организаций, социальные учреждения, а в летнее время на автобусах вышеуказанного маршрута можно добраться до набережной и «Доступного пляжа».«Автобусный маршрут № 61 пользуется популярностью у маломобильных жителей. К этой категории относятся не только инвалиды, но и мамы с колясками, и пожилые граждане. Поэтому в настоящее время особо остро стоит вопрос о выходе на линию низкопольных автобусов», - отметила руководитель студии инклюзивного творчестваС учетом пожеланий решено принять дополнительные меры по транспортному обеспечению, сообщает горадминистрация.«С 1 декабря текущего года для удобства передвижения маломобильных граждан на маршруте № 61 будет задействовано дополнительно два низкопольных автобуса. Кроме того, в ближайшее время, будут обследованы остановки данного маршрута на предмет приспособленности для данной категории жителей», - сообщил руководитель Департамента транспорта городского округа СамараКроме того, участники совещания поддержали инициативу заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самарырассмотреть возможность внесения коррективов в маршрут следования автобусов № 61 в летней период времени, а именно, прямого движения по ул. Максима Горького, для удобства посещения «Доступного пляжа».