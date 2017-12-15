В Самаре на дублерах Ново-Садовой и Московского шоссе запретили останавливаться
15 декабря 2017 13:18
56
В Самаре на дублерах Ново-Садовой и Московского шоссе установили временные дорожные знаки «Остановка запрещена». Как сообщает пресс-служба Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, запрещающие знаки дорожного движения были установлены на дублерах с целью качественного содержания городских дорог в зимний период.
"На зимний период 2017 — 2018 года на участках дублеров Московского шоссе и ул. Ново-Садовой установлены дорожные знаки: 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор) и 8.5.7 (время действия)«,— говорится в официальном сообщении.
На дублере Московского шоссе ограничение будет действовать на следующих участках: от ул. Врубеля до ул. Луначарского;
от 22 — го Партсъезда (ТЦ Паркхаус) до ул. Жигулевской; от проспекта Кирова до ул. Ташкентской и от Ракитовского шоссе до ул. 1 —й квартал (п. Мехзавод).
На дублере Ново-Садовой парковка будет запрещена от ул. Ново — Садовая дом № 198а до ул. 22-го Партсъезда; от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии; от ул. Советской Армии до ул. Ново — Садовая (местный проезд за ДК «Современник»); от проспекта Кирова до ул. Губанова; от ул. Советской Армии до ул. Ново — Садовая (здание 311 г) и от проспекта Масленникова до ул. Николая Панова.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что данные ограничения будут действовать до 1 апреля 2018 года, пишет "ФедералПресс".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 декабря 2017 12:42
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2017 года. Экономика региона
244
12 декабря 2017 11:58
Средства поступят из регионального бюджета. Экономика региона
219
11 декабря 2017 13:34Продукция Куйбышевского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»
Два десятка региональных предприятий стали победителями финального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2017». Лауреатов наградили в министерстве... Экономика региона
81
Финансы и Банки
15 декабря 2017 13:33
Ранее регулятор не раз применял в отношении банка меры надзорного реагирования. Финансы и Банки
65
14 декабря 2017 22:45
Прогноз вышел оптимистичным, поставленные банком цели — амбициозными. Финансы и Банки
325
14 декабря 2017 22:25
Потребительские кредиты давно стали нормой в современном обществе. Множество банков соревнуются между собой, пытаясь предложить для клиента наиболее... Финансы и Банки
65
Строительство
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
214
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
220
8 декабря 2017 12:50
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
289
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1004
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
978
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2032
Бизнес
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
58
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
181
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
171
Новости компаний
15 декабря 2017 13:10
Сегодня Самарская ТЭЦ – «Т Плюс Самара» - обеспечивает теплом и электроэнергией больше половины потребителей областного центра. Новости компаний
59
13 декабря 2017 15:34
Компания заказала 100 фур Tesla Semi. Новости компаний
145
12 декабря 2017 21:04
Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность в крупном офисном зхдании или на современном предприятии, просто незаменима система контроля. а таже... Новости компаний
68
12 декабря 2017 09:42
Стартовала традиционная поощрительная акция СКС «В Новый год – без старых долгов». Новости компаний
389
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
118
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
155
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
217
Транспорт
15 декабря 2017 13:18
Ограничения будут действовать до 1 апреля 2018 года. Транспорт
56
14 декабря 2017 09:30
Идет конечная стадия проработки. Транспорт
228
13 декабря 2017 15:02
До конца года улицу должна проверить Государственная инспекция строительного надзора. Транспорт
219
12 декабря 2017 09:14
В их числе будут «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо» и другие. Транспорт
203
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5521
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2040
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8964
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2689
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10457
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3079
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2542
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1665
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2043
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1933
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1622
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия