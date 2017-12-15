В Самаре на дублерах Ново-Садовой и Московского шоссе запретили останавливаться

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В Самаре на дублерах Ново-Садовой и Московского шоссе установили временные дорожные знаки «Остановка запрещена». Как сообщает пресс-служба Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, запрещающие знаки дорожного движения были установлены на дублерах с целью качественного содержания городских дорог в зимний период."На зимний период 2017 — 2018 года на участках дублеров Московского шоссе и ул. Ново-Садовой установлены дорожные знаки: 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор) и 8.5.7 (время действия)«,— говорится в официальном сообщении.На дублере Московского шоссе ограничение будет действовать на следующих участках: от ул. Врубеля до ул. Луначарского;от 22 — го Партсъезда (ТЦ Паркхаус) до ул. Жигулевской; от проспекта Кирова до ул. Ташкентской и от Ракитовского шоссе до ул. 1 —й квартал (п. Мехзавод).На дублере Ново-Садовой парковка будет запрещена от ул. Ново — Садовая дом № 198а до ул. 22-го Партсъезда; от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии; от ул. Советской Армии до ул. Ново — Садовая (местный проезд за ДК «Современник»); от проспекта Кирова до ул. Губанова; от ул. Советской Армии до ул. Ново — Садовая (здание 311 г) и от проспекта Масленникова до ул. Николая Панова.В пресс-службе ведомства также уточнили, что данные ограничения будут действовать до 1 апреля 2018 года, пишет "ФедералПресс".