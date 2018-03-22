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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре до ТЦ "Амбар" направят бесплатные автобусы

22 марта 2018 12:40
113
В Самаре до ТЦ
Они будут ходить каждые 15 минут ежедневно.

В Самаре пустят бесплатные автобусы к торговому комплексу "Амбар" - уже с 15 апреля.

Они будут ходить каждые 15 минут ежедневно с 10:00 до 22:00 сразу по двум маршрутам.
Первый маршрут: от Центрального автовокзала до ТРК. Автобусы будут делать в пути три остановки: ул. Дыбенко, ул. Гагарина, ул. Аэродромная.

Второй маршрут: от площади Кирова до ТРК. Эти автобусы будут делать только одну промежуточную остановку - ул. 22 партсъезда

Таким же образом бесплатные автобусы будут везти покупателей обратно, пишет Самру.ру.
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