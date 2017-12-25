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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре автобус №45 просят пускать чаще

25 декабря 2017 11:15
129
В Самаре автобус №45 просят пускать чаще Сейчас этот вопрос прорабатывается.
Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Самарцы пожаловались на то, что автобус №45 «Красная Глинка - автостанция Аврора» ходит слишком редко.

Одна из жительниц поселка Жигулевские сады написала в твиттере о том, что из-за слишком малого количества транспорта на маршруте автобуса местным жителям приходится ждать по 1,5-2 часа, пишет Самру.ру.

«Данная проблема прорабатывается, сейчас совместно с перевозчиком ищем возможность увеличения количества автобусов №45 в утренние часы, а также сокращения интервала (за счет изменения расписания)», - сообщили в департаменте транспорта города.

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