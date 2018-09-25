В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
25 сентября 2018 09:50
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Биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт «смарт-сити» для российских городов, который начал разрабатывать Минстрой. Об этом рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Чибис. Он отметил, что такую технологию было бы удобно использовать в общественном транспорте: пассажир заходит в автобус, программа его узнает и списывает за проезд деньги с банковского счета. Министерство намерено ознакомиться с опытом китайских городов и распространить подобные технологии в России.
Министерство планирует привлечь китайские компании, в том числе Huawei, к внедрению совместно с «Ростелекомом» технологии биометрии и анализа событий в российских городах. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, в случае успеха эта система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов. К разработке стандарта ведомство уже приступило.
Представители министерства планируют посетить Китай, чтобы оценить, как современные технологии, включая биометрию, работают там.
— Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета, — привел пример Андрей Чибис.
Во многих городах уже установлено значительное количество камер, то есть инфраструктура в целом создана, подчеркнул чиновник. Вопрос в нормативном регулировании и реализации пилотных проектов — в случае их успеха дальнейший процесс будет стремителен: «как в свое время быстро ушли от жетонов в метро, так можем уйти и от турникетов».
В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что идентификация пассажиров в городском транспорте, в том числе для оплаты проезда, — это одна из самых очевидных возможностей использования системы.
— В мире есть реальные примеры, и в России создание такого рода решений ожидается уже в скором времени, — подтвердили «Известиям» в компании.
Проект «Умный город», в рамках которого планируется развивать новую технологию, рассчитан на шесть лет. По словам Андрея Чибиса, никто не говорит, что в течение этого срока везде обязательно появится система распознавания лиц, но нужно двигаться в этом направлении. «Это же не только вопрос безопасности, но и комфорта. Мы изучим эту технологию и в ближайшее время определимся с возможностью внедрения — конечно, в первую очередь, с точки зрения ее стоимости», — указал он.
Фото pixabay.com
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