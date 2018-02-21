В России появится база данных на 42 миллиона автомобилей
21 февраля 2018 10:57
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В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявили о создании единой базы автомобилей. Эта база будет развиваться совместно с сервисом бесплатных объявлений Avito, и получит название «Автотека».
В базе данных будет содержаться информация практически обо всем парке легковых автомобилей нашей страны. Здесь будет объединена информация из разных официальных баз данных, таки как реестр залогов федеральной нотариальной палаты, бюро кредитных историй и данных официальных дилеров. Всего же предполагается объединить информацию более чем о 40 млн автомобилей. Создатели обещают, что информация о 7 млн автомобилей будет уникальной и недоступной для других баз данных.
Информацию из новой базы данных можно будет получить, введя VIN-номер автомобиля. Будет ли пользование базой данных платным, не уточняется, сообщает портал "Самарские водители".
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