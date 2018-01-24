В Госдуме не поддержали идею переэкзаменовки при замене прав
24 января 2018 12:41
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Право на управление транспортным средством выдается бессрочно, заявил порталу iz.ru председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. Идею уже оценивают в ГИБДД. Сейчас водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют, что необходимости в пересдаче экзамена нет.
«Как водитель, конечно, не поддерживаю это предложение. Как законодатель тоже. Право на управление транспортным средством выдается по результатам экзамена и это право бессрочно, с учетом обмена водительского удостоверения и физического статуса. Законом предусмотрена пересдача экзаменов водителям, лишенным права управления решением суда за ряд грубых нарушений ПДД. Этого достаточно», — подчеркнул Лысаков.
В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Как сообщал портал iz.ru, согласно стратегии, планируется добиться снижения числа погибших в транспортных происшествиях до четырех человек на 100 тыс. населения. Но в правительстве не планируют на этом останавливаться — поставлена задача к 2030 году полностью ликвидировать смертность на дорогах.
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