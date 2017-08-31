В Чапаевске временно закроют ЖД-переезд

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Куйбышевская железная дорога информирует, что с 21:00 1 сентября по 21:00 2 сентября 2017 года (время местное) на охраняемом переезде 1059 км станции Томылово (в районе г.о. Чапаевск) будут проводиться ремонтные работы.В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1065 км станции Томылово (в районе г. о. Чапаевск).Для дополнительного информирования местных жителей на переездах вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда.Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства и использовать объездные пути.