Судьбу трамвайного маршрута S5 до стадиона «Самара Арена» решит сегодняшний матч
31 июля 2018 09:54
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Во вторник, 31 июля, на стадионе «Самара Арена» состоится матч с участием местной футбольной команды «Крылья советов». Для доставки болельщиков на стадион власти города решили вновь пустить трамвай S5, который в дни игр ЧМ-2018 курсировал между железнодорожным вокзалом и стадионом в режиме шаттла, делая в пути всего 5 остановок.
Такой режим работы создавал неудобства жителям города, многие из которых не были достаточно проинформированы о том, что в определенные часы и дни не смогут пользоваться трамваем вообще. Помимо того, что S5 просто не останавливался на нужных им остановках, для его работы потребовалось прекращать работу других маршрутов, чтобы обеспечить максимально быстрое прибытие шаттла на стадион. К тому же, чтобы пускать такой маршрут каждые 1-2 минуты, потребовалось целых 87 поездов.
На этот раз городской департамент транспорта решил, что трамвай S5 будет идти не как шаттл, а как обычный маршрут, со всеми остановками. Однако только после 31 июля в дептрансе Самары примут решение — станет ли этот маршрут регулярным, то есть будет ходить до стадиона каждый день, или же потребуется найти другие варианты, сообщает "СО ОНЛАЙН".
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