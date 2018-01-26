Станцию метро "Самарская" в областном центре будут строить открытым способом
26 января 2018 10:52
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Следующую станцию метро в Самаре будут строить открытым способом, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в четверг, 25 января, в эфире "Россия 24. Самара".
По его словам, вопросы строительства метро обсуждались на совещании 5 января.
"Сегодня ведутся работы по достройке станции "Алабинской" и корректировке проекта станции "Самарской". Мы нашли возможность удешевления проекта, проходки открытым способом по ул. Самарской с сохранением объектов культурного наследия. Предыдущий проект нес угрозу для них", - рассказал руководитель области.
Строительство перехода до новой станции, по его словам, планируется начать в 2019 году.
"Многое будет зависеть от корректировки проекта. Я сегодня дополнительно поручил, чтобы при строительстве станции была предусмотрена возможность организации парковочных мест, в том числе, возможно, подземных паркингов. Я думаю, в центральной части города это будет очень востребовано", - сообщил Дмитрий Азаров.
Он также сообщил, что изучается вариант строительства в перспективе ветки от станции метро "Гагарина" до железнодорожного вокзала, откуда будет возможность так называемым наземным метро добраться до Хлебной площади, пишет Волга Ньюс.
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