Средства, полученные от нарушителей ПДД, начнут направлять в дорожные фонды регионов страны с 2019 года
3 февраля 2018 10:55
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Поправки к Бюджетному кодексу, которые должны на 9% увеличить поступления в региональные дорожные фонды, правительство намеревается внести в Госдуму РФ. Предполагается, что средства поступят от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Отметим, сумма в среднем составляет примерно 60 миллиардов рублей в год.
Основная проблема этих денег в том, что они «не окрашены» и, попадая в бюджет, в итоге тратятся не на дороги, а на другие цели – поликлиники, детские сады, социальные выплаты и не только. Как сообщает «Коммерсант», больше всего средств будет у московского дорожного фонда, так, по итогам 2017-го бюджет столицы получил от штрафов ПДД около 17-18 миллиардов рублей.
«С 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды регионов, — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. — Это довольно значительные деньги. За счёт этих средств дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам».
«Вопрос нехватки финансовых ресурсов в регионах стоит очень остро, — считает генеральный директор ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин. — Буквально каждый миллион помогает реализовать мероприятия на местах, эти деньги совсем не лишние».
В ассоциации считают, что на содержание и ремонт региональных дорог на данный момент требуется примерно 1,7 триллиона рублей, при этом фактическое финансирование составляет не более 15%. Известно, что главу кабмина Дмитрия Медведева попросили распространить проект «Безопасные и качественные дороги» ещё на 48 регионов, с этой целью правительству нужно будет выделить 10,6 миллиарда рублей, пишут Колеса.ру.
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