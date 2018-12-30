Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам

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Скоростную электричку планируется пустить по трем маршрутам - «Самара-Тольятти», «Самара – аэропорт «Курумоч» и «Тольятти – аэропорт «Курумоч». Скорость движения электропоезда будет составлять до 160 км в час, а время в пути от Самары до Тольятти планируется сократить до 69 минут.Губернаторомпоставлена задача совместно с ОАО «РЖД» проработать вопрос об организации скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара – Курумоч – Тольятти» со строительством железнодорожной ветки в аэропорт. Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано, сообщает в твиттере Минтранс региона.Основной пассажиропоток электропоезд собирает на участке от города Самары до станции Ягодная и в обратном направлении. Загрузка поезда в четырехвагонном исполнении вместимостью 400 человек здесь составляет порядка 80%. Поэтому с 2019 года принято решение скорректировать маршрут.Электрички не отменены, но они будут следовать до станции «Водинская». Чтобы обеспечить востребованность железнодорожного сообщения до аэропорта «Курумоч» необходимо сократить время в пути, а также обеспечить заезд электропоезда в аэропорт.