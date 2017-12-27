Самарцы смогут поехать на родину Деда Мороза
27 декабря 2017 12:08
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Три поезда пустят из Самары и Санкт-Петербурга. Из Москвы будут курсировать поезда в Котлас (расположен в районе Великого Устюга). Он будут ходить ежедневно с 22 по 31 декабря и со 2 по 9 января включительно. Из Котласа в столицу поезда будут отправлять с 20 по 30 декабря и с 1 по 8 января включительно.
Кроме того, более 2,4 тысячи маленьких пассажиров отправят на поездах на главную новогоднюю елку страны, которая состоится в Московском Кремле 26 декабря. Среди них — 90 детей из Самарской области, пишет 63.ру.
— Для детских перевозок предоставят поезда, сформированные из новых вагонов, оснащенные современными системами и туалетными комплексами. Все вагоны будут обеспечены аптечками и медицинскими укладками, ремнями безопасности. Обслуживать маленьких пассажиров будут специально обученные работники. За перевозками установят строгий диспетчерский контроль, — сообщают в ФПК.
Всего же, по предварительным оценкам, в предпраздничные и выходные дни на поездах планируют перевезти свыше 65 тысяч детей в составах организованных групп.
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