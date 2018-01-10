Самарский метрополитен хочет взять в долг 35 млн рублей
10 января 2018 09:46
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Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» в Самаре ищет кредитора для оказания финансовых услуг. Оно планирует получить средства на пополнение оборотных денег. Информацию об этом опубликовали на госзакупках. Подрядчик должен будет предоставить кредит в 35 миллионов рублей.
— Максимальная цена контракта — 2,07 миллиона рублей. Ее установили из расчета процентной ставки 18%, — пояснили в конкурсной комиссии.
Также там пояснили, что вернуть деньги организация планирует в течение 120 дней.
Напомним, что аналогичный кредит в прошлом году брали в «Трамвайно-троллейбусном управлении».
ТТУ получило средства для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 50 миллионов на срок не более 2 лет.
Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Оплачивает кредит ТТУ по графику выборки с правом досрочного погашения.
Стоит отметить, что не все муниципальные предприятия Самары приносят прибыль — у многих накапливаются долги. В прошлом году только 15 из 24 организаций не ушли в минус. Кредит также понадобился МП «Спецремстройзеленхоз». Эти деньги направили на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств, пишет 63.ру.
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