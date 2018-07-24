Самарский аэропорт «Курумоч» получил сертификат IIIA категории ИКАО

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Федеральное агентство воздушного транспорта выдало сертификат соответствия аэродрома Международного аэропорта Курумоч требованиям IIIA категории ИКАО. Эта категория определяет метеорологический минимум аэропорта. Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (туман). Международный аэропорт Курумоч - четвертым воздушный порт РФ и первый в холдинге «Аэропорты Регионов», оснащенный по IIIA категории посадки.Напомним, аэродромная инфраструктура самарского аэропорта прошла масштабную реконструкцию, были построены новый перрон, места стоянок, магистральные рулежные дорожки. Вторая взлетно-посадочная полоса (ИВПП-2) была запущена к эксплуатацию 31 декабря 2017 года. ИВПП-2 имеем протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы - асфальтобетон. Указанные характеристики ИВПП-2 позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340. Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечила рост пропускной способности аэропорта Самары и повысила уровень безопасности полётов, собщает сайт аэропорта.