Самарский аэропорт Курумоч обслужит трёхмиллионного пассажира

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19 декабря 2018 года Международный аэропорт Курумоч впервые преодолеет планку в три миллиона пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, «юбилейный» пассажир зарегистрируется в этот день на рейс в районе 12:00.Три миллиона пассажиров – рекордный показатель авиамобильности в Самарской области, подобного пассажирского трафика не фиксировалось со времен Советского Союза. Безусловно, преодолеть знаковый рубеж удалось благодаря строительству в губернии нового, современного, комфортного аэропорта.Организаторы обещают нестандартный формат мероприятия и неожиданные сюрпризы.