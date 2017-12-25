Самарских водителей просят воздержаться от поездок из-за снегопада

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Госавтоинспекция г. Самары просит водителей транспортных средств воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в связи с тем, что на территории города продолжается обильный снегопад, влияющий на снижение видимости, образование наледи на проезжей части и снежного наката. Коэффициент трения на дороге покрытой снегом уменьшается в 4 раза!Главными последствиями негативных погодных условий являются: увеличение тормозного пути, ухудшение видимости, возможное ухудшение состояния здоровья водителя, неправильное поведение пешехода на проезжей части.Если все же Вы решили сесть за руль, то необходимо во время движения использовать противотуманные фонари в дополнении к ближнему свету фар, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.Необходимо учитывать дорожные и метеорологические условия, не нарушать скоростной режим, избегать опасных маневров, в том числе, выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, так как это одна из основных причин ДТП, в результате которой пострадавшие, находящиеся в транспортных средствах, получают тяжкие телесные повреждения, которые зачастую заканчиваются летальным исходом.