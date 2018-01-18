Самарские светофоры подключат к системе АСУДД
18 января 2018 14:01
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В Самарской области готовятся к введению в эксплуатацию автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД).
Она будет действовать на двух главных трассах Самары: Московском шоссе и улице Ново-Садовой.
В специализированные компании, которые будут обслуживать АСУДД, уже завезли серверы. Теперь дело за установкой программного обеспечения и обучением персонала. Об этом на встрече с населением в четверг, 18 января, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
— Два месяца потребуется на то, чтобы внести данные всех 300 светофоров, которые установлены на этих двух магистралях и прилегающих к ним улицах, — уточнил чиновник.
Иван Пивкин уверен, что АСУДД нужно развивать на всей территории Самары, пишет 63.ру.
Напомним, что для работы этой системы на Московском шоссе установили специальные электронные табло.
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